Подоляк розкритикував сенатора США за затягування розгляду допомоги Україні

Радник глави ОП України Михайло Подоляк піддав критиці сенатора США Ренда Пола. Подоляк зазаначив, що блокування допомоги для України - це щоденні втрати, зокрема, серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка .

"Усі бачили відео, де військові заради фану стріляють у спину мирним громадянам. Скільки таких злочинів відбувається в цю хвилину на сході та півдні? Ціна одного дня зволікання - сотні вбитих і зґвалтованих. Ціна тижня - тисячі людей. Приємної ранкової кави, Ренд Пол", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроект про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 мільярдів доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

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