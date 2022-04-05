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Подоляк про пропаганду Росії: з початку казали про "звільнення", тепер про "покарання"

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо закликів в Росії до покарання українців. Як він відзначив, це є наслідком еволюції пропаганди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Еволюція російської пропаганди. Спочатку вони йшли "звільняти" українців від нацистів. Тепер кажуть, що всі в Україні є нацистами і мають бути покарані. Мобільні крематорії, масові поховання, вбивства за етнічною ознакою в центрі Європи. Вибачте, пане Черчиллю, світ так нічого й не зрозумів", - пише Подоляк.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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