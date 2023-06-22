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Подоляк о подготовке теракта на ЗАЭС: от реакции мира будет зависеть, решится ли РФ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия может прибегнуть к теракту на территории Запорожской АЭС, чтобы на годы зафиксировать безлюдную санитарную зону, как часть территориального статус-кво без прекращения огня.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, враг проводит дополнительные минирования атомной станции, включая охладительные бассейны. В то же время решится ли Кремль на соответствующий сценарий - будет зависеть исключительно от реакции глобального мира

"Красные линии должны быть начерчены, последствия - анонсированы. Не завтра. Сегодня", - добавил Подоляк.

Подготовка теракта в ЗАЭС

Еще недавно глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал о том, что оккупанты начали дополнительно заминировать Запорожскую АЭС. Враг заминировал бассейн-охладитель, подрыв которого создаст "значительные проблемы".

Как отметил президент Владимир Зеленский, сегодня, 22 июня, к нему пришел доклад украинской разведки и Службы безопасности Украины. По его словам, разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции.

Президент добавил, что Украина передала всю имеющуюся информацию союзникам - странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

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