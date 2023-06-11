Подоляк о переговорах с Россией: убийственно для Украины и Европы

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Это бессмысленно, опасно и убийственно - для Украины, для Европы, для международного права. Для этого вообще не существует ни "российско-хлипких", ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия должна убраться с территории Украины, потеряв свою армию и репутацию.

Нет "хлипкого фундамента"

Сегодня, 11 июня, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз проскулил о переговорах с Украиной. По его словам, в настоящее время Москва и Киев не имеют никаких предпосылок для договоренностей.

"Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", - заявил Песков.

Переговоры с Россией

Отметим, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором отмечена невозможность какого-либо диалога с Путиным.

Между тем, страны-союзники обещали не проводить переговоры по Украине без ее присутствия.