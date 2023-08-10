Подоляк о переговорах с Россией: индульгенция сделает убийцу еще более своевольным

"Риторическое... Для любителей темы "переговоров с Россией". С какой стати Россия после развязывания полномасштабной войны, массовых убийств украинцев, ежедневных ракетных атак на гражданскую инфраструктуру, демонстративного пренебрежения к международному праву и конвенциям, подрыва и минирования критических объектов, организации сети пыток на оккупированных территориях, кражи десятков тысяч детей и других военных преступлений без проигрыша в войне и без осуждения на трибунале... вдруг захочет добровольно стать законопослушной и вернуться к скрупулезному соблюдению норм международного права? ", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия, если получит индульгенцию, станет "еще более своевольным в своих преступлениях против человечности".

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Как отмечал Подоляк, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать устроителей войны для трибунала.

Тем временем в ОАЭ, как пишет L'Orient-Le Jour, планируют организовать встречу между Зеленским и Путиным во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.