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Подоляк о переговорах с Россией: индульгенция сделает убийцу еще более своевольным

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Четверг 10 августа 2023 15:40
Подоляк о переговорах с Россией: индульгенция сделает убийцу еще более своевольным Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия должна получить наказание за все преступления, которые она совершила после развязывания войны. Индульгенция лишь сделает страну-террориста более своевольной в собственных преступлениях.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Риторическое... Для любителей темы "переговоров с Россией". С какой стати Россия после развязывания полномасштабной войны, массовых убийств украинцев, ежедневных ракетных атак на гражданскую инфраструктуру, демонстративного пренебрежения к международному праву и конвенциям, подрыва и минирования критических объектов, организации сети пыток на оккупированных территориях, кражи десятков тысяч детей и других военных преступлений без проигрыша в войне и без осуждения на трибунале... вдруг захочет добровольно стать законопослушной и вернуться к скрупулезному соблюдению норм международного права? ", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия, если получит индульгенцию, станет "еще более своевольным в своих преступлениях против человечности".

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Как отмечал Подоляк, Украина не планирует реагировать на "переговорное нытье" россиян, поскольку в этом нет смысла.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

Тем временем в ОАЭ, как пишет L'Orient-Le Jour, планируют организовать встречу между Зеленским и Путиным во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.

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