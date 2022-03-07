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Подоляк про переговори: "ця країна вважає, що насильство над мирним населенням - аргумент"

Автор: Світлана Мащенко

Під час третього раунду переговорів, які розпочалися 7 березня після 16:00 між українською і російською делегаціями, Михайло Подоляк зробив заяву.

Про це радник глави Офісу президента написав у Twitter.

"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням - це аргумент. Доведемо, що це не так", - говорить Михайло Подоляк.

Він зазначив, що не варто звертати увагу на "токсичні прізвища".

"Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", - додав він.

Нагадаємо, що вдень 7 березня українська делегація прибула на переговори з Росією.

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