Подоляк про переговори: "ця країна вважає, що насильство над мирним населенням - аргумент"

Під час третього раунду переговорів , які розпочалися 7 березня після 16:00 між українською і російською делегаціями, Михайло Подоляк зробив заяву.

Про це радник глави Офісу президента написав у Twitter .

"За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням - це аргумент. Доведемо, що це не так", - говорить Михайло Подоляк.

Він зазначив, що не варто звертати увагу на "токсичні прізвища".

"Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", - додав він.