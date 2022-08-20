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Подоляк про отруєння росіян: алкоголь у спеку призводить до несподіваних наслідків

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Отруєння російських військових у Запорізькій області може бути спричинене надмірним вживанням алкоголю у спеку разом із простроченими сухпайками російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Telegram.

Він зазначив, що його завжди дивувало в поведінці "офіційних осіб РФ" і їхнє постійне намагання очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями.

"Таке враження, що ці "хлопці з круглими очима" все ще живуть на початку 90-х і беруть свої пояснення виключно з тогочасних провінційних таблоїдів", - написав він.

Зазначимо, що Міністерство оборони РФ опублікувало заяву про госпіталізацію російських військових з ознаками отруєння у Запорізькій області. В Росії вже почали готувати документи, які нібито підтверджуються результатами аналізів, аби звинуватити Україну в "хімічному тероризмі".

Подоляк зазначив, що українська земля ніколи не буде гостинною до загарбників.

"Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками "армії Росії" абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків... Нескінченна блювота - це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності - не на часі, тому продовжуйте розповідати "байки доброї волі" про масштабне використання "алкогольної хімічної зброї", - додав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяІрина Подоляк