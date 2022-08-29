Подоляк про обстріл окупованого Енергодара: організована кривава вистава

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Цинічні і системні обстріли Росією окупованого Енергодара - це організована кривава вистава, мета якого - залякати місцеве населення, звинуватити Збройні сили України і замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей вбити заради пропагандистської картинки", - написав він.

Нагадаємо, пізно вночі 28 серпня окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара. Поранення отримали щонайменше 10 осіб.

Раніше жителів Енергодара попросили поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

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