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Подоляк про обстріл окупованого Енергодара: організована кривава вистава

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Енергодар, Понеділок 29 серпня 2022 10:08
Подоляк про обстріл окупованого Енергодара: організована кривава вистава Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Системні обстріли російськими військами окупованого Енергодара Запорізької області є організованою кривавою виставою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Цинічні і системні обстріли Росією окупованого Енергодара - це організована кривава вистава, мета якого - залякати місцеве населення, звинуватити Збройні сили України і замаскувати свої "ядерні" злочини. Варварам байдуже, скільки людей вбити заради пропагандистської картинки", - написав він.

Нагадаємо, пізно вночі 28 серпня окупанти обстріляли житлові квартали Енергодара. Поранення отримали щонайменше 10 осіб.

Раніше жителів Енергодара попросили поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

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