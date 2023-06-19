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Подоляк о возможности переговоров с РФ: никакого диалога с убийцами не будет

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украина не будет начинать какие-либо переговоры с Россией, поскольку так страна-агрессор сможет подготовиться к следующему нападению.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, переговоры с Россией невозможны, поскольку она уже четко зафиксировала свою цель в этой войне - уничтожение Украины. Страна-агрессор вторглась на территорию нашего государства, чтобы убивать.

"Какие переговоры с убийцей ты хочешь провести? О чем? О том, чтобы дать время убийце подготовиться к следующему этапу и тебя добить, а в это время провоцировать тебя терактами, провоцировать тебя политическими убийствами, увеличить расходы на глобальную пропаганду, увеличить информационное давление о том, что Украина - это нацисты?" - добавил советник руководителя ОП.

По его словам, в ходе таких переговоров удастся договорится только о том, что Украина после 16 месяцев войны добровольно станет на колени перед Россией.

В результате такого диалога Россия не проиграет и не будет нести ответственность за свои преступления против украинцев, заявил Подоляк.

"Это мировоззренческая огромная война. И здесь может быть только так: одна страна выиграла, другая проиграла. Здесь нет посередине. Посредине - для Украины это значит, что мы проиграли", - отметил он.

Переговоры с Россией

Напомним, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивал, что дверь для диалога с Россией закрыта и ее никто не открывал. Так он отреагировал на слова китайского чиновника о том, что Киев якобы не отвергает возможности переговоров с Россией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

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