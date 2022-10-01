Подоляк о митингах в поддержку Путина в Москве: демоны праздновали массовые убийства

Массовые митинги в центре Москвы в поддержку российского диктатора Владимира Путина является празднованием убийства украинцев.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он назвал пропутинские митинги в российской столице "адом на Красной площади". Подоляк также раскритиковал участвовавших россиян.
"Демоны истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории", - заявил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что мир не поддерживает действия России и Путина и стремится остановить зло и произвол.
"Цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский беспредел и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", - добавил Подоляк.
Напомним, Михаил Подоляк подчеркнул, что аннексия оккупированных территорий Украины является эскалацией со стороны России, которой пытался избежать Запада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.