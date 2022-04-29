Подоляк: масові вбивства крилатими ракетами є суттю "русского мира"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що суттю так званого "русского мира" є масові вбивства крилатими ракетами. З початку вторгнення Росія завдала по українських містах 1900 ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.