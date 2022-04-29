Подоляк: масові вбивства крилатими ракетами є суттю "русского мира"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що суттю так званого "русского мира" є масові вбивства крилатими ракетами. З початку вторгнення Росія завдала по українських містах 1900 ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" по містах України. 1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою - вбивати українців. Саме це - масові вбивства крилатими ракетами - і є суть "русского мира". Сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра - світ", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ракетного удару по Києву, одна з них потрапила до житлового будинку у Шевченківському районі.
Згідно з останніми даними, в результаті інциденту постраждали 10 осіб і один загинув.
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