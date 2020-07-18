У Подільському районі Києва стріляли у таксиста

Зловмисника затримали
У Подільському районі Києва стався конфлікт зі стріляниною між таксистом та його пасажиром. В результаті інциденту таксист отримав поранення.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Як розповів потерпілий, його пасажир, прибувши на місце призначення, не заплатив повну суму, жбурнув у нього абрикоси та вдарив ногою дверцята машини.
Після цього таксист вийшов з машини, щоб запитати про причини такої поведінки, але агресивний пасажир почав у нього стріляти. Одна куля влучила під лопатку.
Фото: на місці стрілянини (facebook.com/KyivOperativ)
Попри поранення, таксист зміг затримати нападника, а також викликати патрульну поліції, співробітникам якої й передав цього чоловіка. Таксиста госпіталізували, а на місці події працюють правоохоронці.
Нагадаємо, стрілянина у Херсоні сталася ввечері 17 липня; чоловік поранив з пневматичної зброї неповнолітнього хлопця.
Також стрілянину по дітях влаштував мешканець Бердянська; чоловіку тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.