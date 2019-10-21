На підготовку до опалювального сезону "Миколаївгаз" направив близько 9 млн грн

Ілюстративне фото (УНІАН)

Роботи з підготовки до опалювального сезону проводяться безперервно протягом року

За 9 місяців 2019 року для підтримки газорозподільної системи в робочому безаварійному стані АТ "Миколаївгаз" направило 9,1 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У рамках підготовки до нового опалювального сезону проведено приладове обстеження майже 6,3 тис. км підземних газопроводів, здійснена реконструкція 9 газорегуляторних пунктів, які підтримують тиск газу в мережі, і відновлено заземлення на 8 станціях катодного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

За словами прес-служби, в Миколаївській області 105 газорегуляторних пунктів зараз перебувають в аварійному стані, а довжина газопроводів, не придатних до експлуатації, досягає 360 км. За останні 5 років кількість ГРП/ШРП з вичерпаним терміном експлуатації зросла в 2 рази, а кілометраж газопроводів, що перебувають у критичному стані (термін експлуатації яких перевищує 40 років) - в 5 разів. Знос газорозподільних мереж провокує наростаючу загрозу їх аварійності.

"З кожним роком обсяг роботи збільшується, адже газопроводи поступово зношуються. Багатьом газових мереж в області вже понад 50 років. І в силу свого віку вони потребують не просто ремонту, а навіть заміни. Проведення найбільших і найскладніших ремонтів зазвичай планується на літо, щоб споживачам було легше перенести тимчасову відсутність газу в цей час. Так було з мікрорайоном Варварівка в серпні. У зв'язку з капітальним ремонтом головного ГРП, його робота і газопостачання в мікрорайон було тимчасово припинено", - йдеться в повідомленні.

Крім виконання планових робіт з підготовки газотранспортної системи Миколаївської області до нового опалювального періоду, компанія також періодично проводить роботи по аварійному незапланованому ремонту. Через знос газової системи іноді трапляються витоку газу - на кранах, фланцях, з'єднаннях. Під час ремонтно-відновлювальних робіт газопостачання також припиняється.

"Для того, щоб здійснити ремонт визначених частин газової системи, іноді нам доводиться припиняти газорозподіл на цілі будинки, вулиці і навіть села. Ми розуміємо, що це приносить тимчасовий дискомфорт для споживачів газу, але просимо їх ставитися до цього з розумінням, адже всі роботи проводяться виключно заради їхньої безпеки. Наша головна мета - забезпечення безаварійного та безперебійного постачання газу в будинки споживачів, особливо в осінньо-зимовий період, щоб уникнути аварій і зупинок газопостачання під час холодів", - розповідає технічний директорАТ "Миколаївгаз" Сергій Мовчан.

У прес-службі зазначили, що роботи з підготовки до опалювального сезону проводяться безперервно протягом року. Для цього компанія розробляє і затверджує комплексні організаційно-технічні заходи для стійкої роботи газорозподільної системи в зимовий період і щороку вносить до Плану розвитку. Ці заходи входять обстеження мереж на предмет витоків газу та їх усунення, фарбування вуличних газопроводів, реконструкція споруд на газопроводах, їх ревізія, налагодження тощо.

"У свою чергу АТ "Миколаївгаз" нагадує споживачам про те, що їм, зі свого боку, також потрібно подбати про готовність до початку опалювального сезону - звернутися до спеціалізованим організаціям для проведення перевірки димовентканалів, укладення договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А представникам бюджетних та комунально-побутових організацій слід поквапитися з оформленням документів для відновлення газопостачання і завчасно звернутися в Центр обслуговування клієнтів для їх оформлення", - говориться в повідомленні.