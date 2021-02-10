Підготовку інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почали вже у всіх областях

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що в усіх областях України наразі працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації проти коронавірусу. Наступним етапом буде щеплення громадян та створення відповідних умов для цього.

Міністр також додав, що епідемія в межах України перейшла у контрольовану фазу, а інфраструктура повністю готова до подальшої протидії хворобі, як на національному, так і на регіональному рівнях.

"Наразі в усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації", - заявив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.

Крім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.

Також у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.