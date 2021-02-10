ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підготовку інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почали вже у всіх областях

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 11:45
Підготовку інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почали вже у всіх областях Фото: вакцинація (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що в усіх областях України наразі працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації проти коронавірусу. Наступним етапом буде щеплення громадян та створення відповідних умов для цього.

Про це Олексій Чернишов повідомив в ході форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Наразі в усіх областях України працюють робочі групи з підготовки регіональної інфраструктури до вакцинації", - заявив Олексій Чернишов.

Міністр також додав, що епідемія в межах України перейшла у контрольовану фазу, а інфраструктура повністю готова до подальшої протидії хворобі, як на національному, так і на регіональному рівнях.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого.

Крім того, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в країні готують мапу попиту тих, хто хоче вакцинуватись від коронавірусу. Будуть приймати електронні заявки.

Також у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація
NEWS
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи