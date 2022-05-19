Підтримали пошук можливостей для закінчення війни: Блінкен і Чавушоглу обговорили Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу провели зустріч у Нью-Йорку. Вони обговорили війну в Україні, співпрацю НАТО та низку інших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Блінкен і Чавушоглу "висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", а також "підтвердили свою підтримку пошуку можливостей для закінчення війни".

Крім того, Блінкен і Чавушоглу "підтвердили впевнене співробітництво двох країн як партнери і союзники по НАТО".

"США і Туреччина прихильні спільній роботі з метою розв'язання геополітичних питань", - йдеться в заяві.

У ній підкреслюється, що Блінкен і Чавушоглу домовилися "зміцнювати двостороннє співробітництво в рамках стратегічного механізму" між двома країнами.

Глави зовнішньополітичних відомств США і Туреччини також "обговорили методи і можливі кроки для зміцнення співробітництва з питань безпеки, боротьби з тероризмом, енергетики і продовольчої безпеки, боротьби з кліматичними змінами, зміцнення торгових зв'язків", а також "домовилися посилити взаємодію з низки регіональних питань".