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Підтримали пошук можливостей для закінчення війни: Блінкен і Чавушоглу обговорили Україну

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Нью-Йорк, Четвер 19 травня 2022 01:11
Підтримали пошук можливостей для закінчення війни: Блінкен і Чавушоглу обговорили Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу провели зустріч у Нью-Йорку. Вони обговорили війну в Україні, співпрацю НАТО та низку інших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

Блінкен і Чавушоглу "висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", а також "підтвердили свою підтримку пошуку можливостей для закінчення війни".

Крім того, Блінкен і Чавушоглу "підтвердили впевнене співробітництво двох країн як партнери і союзники по НАТО".

"США і Туреччина прихильні спільній роботі з метою розв'язання геополітичних питань", - йдеться в заяві.

У ній підкреслюється, що Блінкен і Чавушоглу домовилися "зміцнювати двостороннє співробітництво в рамках стратегічного механізму" між двома країнами.

Глави зовнішньополітичних відомств США і Туреччини також "обговорили методи і можливі кроки для зміцнення співробітництва з питань безпеки, боротьби з тероризмом, енергетики і продовольчої безпеки, боротьби з кліматичними змінами, зміцнення торгових зв'язків", а також "домовилися посилити взаємодію з низки регіональних питань".

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США мають намір створити умови для проведення переговорів між Україною та РФ. Вашингтон продовжить постачати зброю Києву і чинити тиск на Москву.

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