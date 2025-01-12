Подал в отставку спецпрокурор, который вел дела против Трампа

Специальный прокурор США Джек Смит подал в отставку. Юрист вел федеральные дела против Дональда Трампа об отмене результатов выборов президента 2020 года и неправомерном обращении с секретными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Смит подал в отставку из Министерства юстиции в пятницу, 10 января, согласно поданному в субботу судебному заявлению к окружному судье США Эйлин Кэннон. В нем он попросил отменить судебный приказ, который выдала судья, заблокировав публикацию его окончательного отчета.

Сообщение об отставке Смита появилось в сноске в представлении, где отмечалось, что специальный советник завершил свою работу, подал свой окончательный конфиденциальный отчет 7 января и "отделился" от Министерства юстиции 10 января.

Неактуальные дела

Бывший прокурор по делам о военных преступлениях Смит возбудил два из четырех уголовных дел, с которыми столкнулся Трамп после ухода с должности президента. Однако эти дела прекратили, ведь назначенный Трампом судья во Флориде закрыл одно из них, а Верховный суд США - с тремя назначенными Трампом судьями, - постановил, что бывшие президенты имеют полный иммунитет от преследования за официальные действия. Ни одно из дел, которые вел Смит, не дошло до суда.

После победы Трампа на выборах 5 ноября 2024 года, Смит отказался от обоих дел, ссылаясь на давнее правило Министерства юстиции, которое запрещает преследовать действующих президентов. Обращаясь в суд с просьбой снять обвинения, команда Смита отстаивала суть возбужденных дел, сигнализируя лишь о том, что неизбежное возвращение Трампа в Белый дом делает их неприемлемыми.

Уход Смита является еще одним маркером краха уголовных дел против Трампа, которые могут завершиться без каких-либо юридических последствий для нового президента и вызвать негативную реакцию, что будет способствовать его политическому возвращению.

Отставка Смита из Министерства юстиции была ожидаемой. Трамп, который часто называл Смита "сумасшедшим", заявил, что уволит его сразу после вступления в должность 20 января. Республиканец предположил, что после возвращения в должность, он может отомстить Смиту и другим лицам, которые проводили против него расследование.

Трамп в 2023 году стал первым действующим или бывшим президентом США, который столкнулся с уголовным преследованием. Сначала это произошло в Нью-Йорке, где его обвинили в попытке скрыть выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время его президентской кампании 2016 года.

Позже Смит обвинил Трампа в незаконном хранении секретных материалов после того, как он покинул пост, и в попытке отменить свой проигрыш в 2020 году - кампании, которая спровоцировала штурм Капитолия 6 января 2021 года. Прокуратура Джорджии также выдвинула обвинения Трампу из-за его попытки отменить свое поражение на выборах в этом штате.

Попытка установить справедливость

Политик-республиканец отрицал правонарушения и назвал обвинения политически мотивированными попытками навредить его предвыборной кампании. Он собрал миллионы взносов на свою кампанию, выступая в судах и использовал эти дела для создания мощного нарратива о том, что политический истеблишмент ополчился против него и его сторонников.

Министерство юстиции защищало эти дела, заявляя, что их вели карьерные прокуроры, которые действовали без политического влияния.

В ноябре 2022 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил Смита спецпрокурором и поручил возглавить два расследования против Трампа, которые ведет Министерство юстиции. Это решение было принято через несколько дней после того, как лидер республиканцев объявил о начале кампании по возвращению в Белый дом на выборах 2024 года.

Гарланд, назначенный президентом-демократом Джо Байденом, заявил, что Смит обеспечит определенную степень независимости в очень чувствительных расследованиях.

Смит вернулся в Вашингтон из Гааги, где он вел дела о военных преступлениях, связанных с войной в Косово 1998-1999 годов. Он добился осуждения Салиха Мустафы, - бывшего командира Освободительной армии Косово, который руководил тюрьмой, где во время конфликта применялись пытки.

Ранее Смит возглавлял отдел по вопросам добропорядочности Министерства юстиции и работал в федеральной прокуратуре в Бруклине, штат Нью-Йорк и зарекомендовал себя как настойчивый следователь.

История и процесс дел против Трампа

Обвинительные акты, первые федеральные дела против бывшего президента США, обвиняют Трампа в вывозе сверхважных документов по национальной безопасности на свой курорт во Флориде и использовании ложных заявлений о фальсификации результатов голосования для попытки сорвать сбор и подсчет голосов после его поражения на выборах 2020 года.

"Нападение на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года было беспрецедентным нападением на резиденцию американской демократии. Как описано в обвинительном акте, он был подпитан ложью - ложью обвиняемого, направленной на препятствование фундаментальной функции правительства США", - заявил Смит, объявляя обвинительный акт в августе 2023 года, во время одного из двух публичных выступлений, которые он сделал во время своего расследования.

Смит столкнулся со сжатыми сроками для завершения обоих расследований, ведь было понятно, что Трамп сможет закрыть их, если победит на выборах. Оба дела столкнулись с юридическими препятствиями.

В деле о секретных документах окружной судья Флориды Айлин Кэннон, выдвиженка Трампа, сняла все обвинения в июле, постановив, что Смит был ненадлежащим образом назначен на должность специального советника.

Офис Смита подал апелляцию на это решение. Прокуроры отказались от апелляции в отношении Трампа после его победы на выборах, но дали понять, что продолжат попытки возобновить обвинения против двух приспешников Трампа, которых обвиняли в препятствовании расследованию.

Избирательное дело было приостановлено на несколько месяцев, пока адвокаты Трампа готовили апелляцию относительно президентского иммунитета. В августе Верховный суд США в основном встал на сторону Трампа, постановив, что политик не может быть привлечен к ответственности за многие официальные действия, которые он совершил на посту президента, что повлекло новые задержки в деле.

Смит признал в судебных документах, что его команда столкнулась с "беспрецедентным обстоятельством" после победы Трампа на выборах над демократом Камалой Харрис. Его офис пришел к выводу, что оба дела не могут продолжаться.

Трамп был признан виновным в фальсификации деловой документации после судебного процесса по делу об "откупных" в Нью-Йорке, которое возбудили прокуроры штата. Вынесение приговора было отсрочено на неопределенный срок после его победы на выборах, и адвокаты Трампа добиваются его полной отмены.

Дело в Джорджии, которое также включает обвинения против 14 союзников Трампа, остается в подвешенном состоянии, пока апелляционный суд решает, должен ли главный прокурор Фани Уиллис быть дисквалифицирован за неправомерное поведение из-за романтической связи с бывшим высокопоставленным заместителем. Дело против Трампа вряд ли сдвинется с мертвой точки, пока он остается президентом.