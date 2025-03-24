Налог на Bolt, Glovo и OnlyFans: украинцам подготовили новый закон

В Украине могут принять закон, который будет облагать налогами известные украинские и иностранные онлайн-платформы. В таком случае платить налоги придется всем, кто получает доход от работы курьером, таксистом, арендатором и контент-мейкером.

О том, кого могут начать облагать налогами и по каким ставкам, – в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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На сайте Министерства финансов еще в начале марта 2025 года появился текст законопроекта по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Речь идет о дополнении Налогового кодекса Украины новой статьей. Эта статья будет определять, как операторы цифровых платформ по типу OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, должны декларировать доходы, полученные их пользователями, то есть водителями, арендаторами, курьерами и другими лицами, которые продают товары или выполняют определенные платные услуги.

Как будет работать закон

Законопроект, инициированный Кабинетом министров, должен ввести специальную систему налогообложения лиц, которые неофициально зарабатывают на онлайн-платформах. Таким образом, документ упростит Государственной налоговой службе доступ к их банковским счетам. Этот документ называют частью евроинтеграции и одним из условий МВФ.

"Такая процедура является уже европейским стандартом, который называется DAC7 (директива по административному сотрудничеству 7 - ред.). Поэтому, действительно, принятие этого законопроекта является частью выполнения евроинтеграционного пакета, то есть, в этом или следующем году этот документ придется принять. Например, если вы сдаете в Европе свое жилье кому-то на Booking, то с вероятностью в 99% Налоговая будет знать о типах выплат, которые вы получили через маркетплейс по аренде жилья", – рассказал РБК-Украина адвокат Богдан Янкив.

Основная цель этой инициативы заключается в обеспечении выполнения требований многостороннего соглашения DPI (Digital Platforms Initiative), которое является составной частью международных усилий, направленных на противодействие уклонению от налогообложения через цифровые платформы. Согласно договору, предусматривается автоматический обмен налоговой информацией между странами, что предоставляет налоговым органам доступ к данным о доходах лиц, реализующих товары или услуги через такие платформы.

"Соответственно, этот стандарт имеет значение не только с точки зрения Украины – например, чтобы государство могло отслеживать, сколько товаров продается на платформах вроде Розетки. Прежде всего он имеет международный характер. Это означает, что международные маркетплейсы также смогут передавать соответствующую информацию в Украину. Таким образом, если гражданин Украины получает доходы за рубежом через такие платформы, существует высокий потенциал того, что налоговые органы узнают об этих доходах", – объясняет Янкив.

Сейчас подписантами соглашения об автоматическом обмене информацией являются 29 стран, среди них как страны ЕС (Германия, Польша, Испания, Нидерланды и т.д.), так и страны Северной и Южной Америки: Канада, Аргентина, Колумбия и Коста-Рика. Интересно, что США не подписывали соответствующее соглашение, поэтому на заработки с американских сервисов закон распространяться не будет.

В то же время немалое количество популярных в Украине платформ для заработка, созданные странами-подписантами этого документа. В частности, Bolt (Эстония), Glovo (Испания), Booking (Нидерланды) и OnlyFans (Великобритания).

Сколько придется платить

Законопроект предусматривает, что человек, который использует онлайн-платформу как источник дохода, должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, то есть всего 10%. Например, с 20 тысяч гривен, заработанных за месяц, курьер Glovo должен уплатить 2 тысячи гривен.

Богдан Янкив объясняет, что не будет необходимости становиться физическим лицом-предпринимателем (ФОП), поскольку ФОП должны платить не 5%, а 6% налога, а также платить 1760 гривен единого социального взноса (ЕСВ). Однако, если годовой доход превышает 5 миллионов гривен, лицо должно будет платить полную ставку НДФЛ – 18%, а не 5%. В таком случае, по словам Янкива, выгоднее будет зарегистрироваться как ФОП.

Согласно проекту закона, под налогообложение будет подпадать любой из следующих видов деятельности, осуществляемой через платформу за вознаграждение:

Предоставление аренды недвижимости - если человек сдает в аренду недвижимость (жилую или нежилую) или места для парковки.

Предоставление аренды транспортных средств - если человек сдает в аренду автомобили или другие транспортные средства.

Личные услуги - если человек предоставляет какие-то услуги, связанные с его личными навыками или знаниями (например, консультации, ремонты, обучение).

Продажа товаров - если человек продает какие-либо товары через платформу.

Однако, если лицо выполняет функции как работник платформы (например, сотрудник компании, которая управляет платформой), то его деятельность не считается отчетной в этом контексте. То есть, это касается только тех, кто самостоятельно продает или предоставляет услуги через платформу за вознаграждение.

"Сейчас существуют две концепции того, как будет работать этот закон. Первая - условное Glovo будет выступать как налоговый агент. Это означает, что вместо человека, который предоставляет услугу, Glovo подает декларацию, платит налог и завершает процесс. Вторая концепция предполагает, что человек сам подает отчет и платит налог в конце года. Однако пока эта концепция уступает первой. Поэтому, вероятно, Glovo будет платить налог за человека, и ему не нужно будет следить за этим - он просто получит свою выплату и будет выполнять свою работу", – объясняет Янкив.

Какая может быть ответственность за неуплату

Адвокат Богдан Янкив считает, что в Украине будет сложно избежать налогов, поскольку налоговый агент выступает в роли компании, которая начисляет доходы, соответственно, эта компания не захочет рисковать своей репутацией. Кроме того, он добавляет что формируется специальный налоговый отдел, который будет отвечать за выполнение отдельных частей налогового кодекса.

"Украина будет использовать европейскую модель, адаптируя ее к своим реалиям. Однако стоит учитывать, что этим занимаются реальные люди, и некоторые нюансы могут быть замечены или не замечены. Поэтому, вероятно, будут случаи, когда кто-то не обратит внимание на нарушения, но это будет редкость. В общем, 80% людей, которые работают в этой сфере, после принятия закона столкнутся с вопросами налогообложения доходов", – отмечает адвокат.

Если налог все же придется платить самим самозанятым лицам, а не компаниям за них, то им придется открыть специальный счет в банке, с которого налоги будут автоматически перечисляться. Однако если лицо не уплатит налоги, то за первое выявленное нарушение будет накладываться 25% штрафа от суммы полученного дохода.

Также стоит отметить, что при таком налогообложении модели, курьеры и другие независимые подрядчики не отчисляют средства в пенсионный фонд, поскольку их статус не предусматривает автоматических взносов. Они могут добровольно заключить договор о социальном страховании и платить взносы, но это не является обязательным. Минимальная ставка для таких взносов в месяц составляет 1760 гривен ЕСВ (22% от суммы минимальной зарплаты), но в зависимости от договора эта сумма может быть другой.