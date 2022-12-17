"Подарок", привезенный из Украины был не один. Новые детали ЧП в здании полиции Польши

"Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв. Взрыв был мощный - сила удара пробила пол, а с другой стороны повредил потолок", - рассказал генерал Ярослав Шимчик, как все произошло.

Как пишут журналисты, Шимчик получил в Украине два противотанковых гранатомета (вероятно, RGW-90), которые должны были быть использованы.

Первый подарок - бывший в употреблении противотанковый гранатомет, из которого стреляли по российским танкам - выглядит как длинная трубка, закрытая с обеих сторон пенопластом. Его превратили в громкоговоритель.

Второй не был переделан в громкоговоритель, но, как пишет издание, якобы в Украине заверили, что гранатомет был в использовании и безопасен. По данным журналистов, генерал Шимчик был трезв.

Военные эксперты утверждают, что такой гранатомет не мог бы выстрелить сам по себе - если бы не был поврежден и взорван при передислокации. Но также не исключено, что начальник полиции мог зажать какой-то элемент ствола гранатомета, который тщательно не проверяли.

Генерал Шимчик в ближайшее время предстанет перед прокуратурой. Он будет допрошен в качестве свидетеля - следователи утверждают, что он является потерпевшим по текущему делу. Однако нельзя исключать, что он будет предупрежден о возможной ответственности во время дачи показаний.