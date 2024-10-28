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Почетного консула Румынии в Харькове Удянского подозревают во владении паспорта РФ

Фото: Николай Удянский (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Опубликованы копии российского паспорта и ответ на запрос федеральной миграционной службы РФ, которые могут свидетельствовать о том, что по состоянию на 13 июня 2023 г. IT-предприниматель, почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский может иметь действующий заграничный российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

Как пишет издание, в настоящее время паспорт уже отсутствует в доступных российских базах, поскольку, во-первых, срок действия паспорта истек в июле 2023 года, во-вторых, сокрытию информации о российском гражданстве могли способствовать органы власти РФ.

Журналист напомнил, что в СМИ была опубликована информация о возможных контактах Николая Удянского с представителями российских властей.

"Также есть ряд других побочных доказательств, указывающих на то, что Удянский проживал в России и вел там бизнес. В частности, там работала его крипто-пирамида "Единаркоин", имела сеть офисов и рекламировалась с помощью Дмитрия Медведева и Ольги Бузовой, который описал экономист Борис Кушнирук. Думаю, мало кто сомневается в том, что подобный бизнес в России возможен только под крышей силовиков, и наличие паспорта здесь тоже необходимо", - отмечает издание, призывая МИД и СБУ проверить имеющиеся факты.

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Российская ФедерацияРумынияНиколай Удянский