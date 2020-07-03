Чому нацбанк втратив голову? Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Чому глава Нацбанку подав у відставку? Хто на нього чинив політичний тиск? Які будуть наслідки для України? Чи зросте курс гривні?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Петро Порошенко, президент України (2014-2019);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України (2007 - 2010);
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016 - 2019);
Олексій Гончарук, прем'єр - міністр України (2019 - березень 2020);
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018);
Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);
Ігор Палиця, Народний депутат, "За майбутнє", Секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.
Вони говорять, а вирішує народ.