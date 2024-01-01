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С начала полномасштабного вторжения РФ убила в Украине 514 детей

Иллюстративное фото: с начала полномасштабного вторжения РФ убила в Украине 514 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

По состоянию на 1 января 2024 г. с начала полномасштабного вторжения Россия убила 514 украинских детей. Однако это не окончательные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Также, по данным ведомства, официально подтверждено ранение разной степени тяжести более 1172 детей.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше детей пострадало в Донецкой области - 498, Харьковской - 306, Херсонской - 143, Киевской - 129, Днепропетровской - 105, Запорожской - 100, Николаевской - 97, Черниговской - 72, Луганской - 67.

Украинский 12-летний ребенок погиб в поезде РФ

Напомним, в российском городе Тюмень погибла 12-летняя девочка из Украины. оккупанты отправили ее туда для "отдыха" в детском лагере.

Девочка вместе с другими детьми возвращалась поездом в оккупированную Луганскую область из Тюмени. Туда она ездила на оздоровление. Однако в поезде по дороге домой девочке стало плохо. Известно, что 12-летняя луганчанка упала в обморок еще в поезде - спасти ее не смогли.

Похищение детей Россией

С начала полномасштабной войны Россия систематически вывозит украинских детей в оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России.

Ранее мы сообщали, что из-за незаконной депортации детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

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