Начали "служить" оккупантам. В Херсонской области обнаружили восемь полицейских-предателей

На оккупированной части Херсонской области восемь бывших полицейских перешли на сторону врага. Им объявили подозрения в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, предавшие присяге работника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

По данным следователей, они начали "службу" в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Им сообщено о подозрении в государственной измене и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывшим правоохранителям грозит пожизненное заключение.