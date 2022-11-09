Начали "служить" оккупантам. В Херсонской области обнаружили восемь полицейских-предателей
На оккупированной части Херсонской области восемь бывших полицейских перешли на сторону врага. Им объявили подозрения в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, предавшие присяге работника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.
По данным следователей, они начали "службу" в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.
Им сообщено о подозрении в государственной измене и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывшим правоохранителям грозит пожизненное заключение.
Напомним, что СБУ установила всех коллаборантов , работающих в "МВД" кафиров в Херсонской области.
Также СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.
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