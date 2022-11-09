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Начали "служить" оккупантам. В Херсонской области обнаружили восемь полицейских-предателей

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Украина, Среда 09 ноября 2022 19:19
Начали "служить" оккупантам. В Херсонской области обнаружили восемь полицейских-предателей Фото: В Херсонской области обнаружили восемь полицейских-предателей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Херсонской области восемь бывших полицейских перешли на сторону врага. Им объявили подозрения в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В период действия военного положения работники структурных подразделений ГУ Нацполиции в Херсонской области, предавшие присяге работника органов внутренних дел, остались на временно оккупированной территории Херсонской области и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.

По данным следователей, они начали "службу" в псевдоправоохранительном органе "ГУ МВД Херсонской области", созданном оккупационными властями РФ.

Им сообщено о подозрении в государственной измене и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Бывшим правоохранителям грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ установила всех коллаборантов , работающих в "МВД" кафиров в Херсонской области.

Также СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области.

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