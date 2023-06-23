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Начали грызть друг друга за власть и деньги. Буданов о конфликте Пригожина и Шойгу

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Споры между НПК "Вагнера" и военным командованием РФ помогут украинским военным быстрее освободить захваченные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Буданов заметил, что в России военное командование начало "грызть друг друга за власть и деньги". При этом руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может оказать значительное влияние на командование и Минобороны РФ.

"Случилось то, о чем мы говорили в течение длительного времени. Устойчивость и мужество украинской нации, несмотря на недостаточную помощь западных партнеров, помогла пережить сложные дни российской агрессии", - написал руководитель ГУР.

Он также считает, что конфликт Пригожина и Шойгу поможет подготовленным штурмовым бригадам быстрее освободить Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой страны.

Скандал с Пригожиным

Напомним, сегодня, 23 июня, вечером основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников . В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Пригожин пригрозил в ответ остановить зло, несущее военное руководство страны. Он пообещал наказать тех, кто причастен к ликвидации "вагнеровцев", и не жалеть тех, кто будет ему мешать.

По словам основателя ЧВК "Вагнера", он и 25 тысяч его солдат пошли разбираться с беззаконием в стране.

В Минобороны РФ все обвинения в "атаке" на солдат ЧВК "Вагнера" отрицают.

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Евгений ПригожинСергей ШойгуКирилл БудановВойна России против Украины