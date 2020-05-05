У Почаєві В психоневрологічному інтернаті виявили COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інтернаті перебувають 155 підопічних

У психоневрологічному інтернаті міста Почаїв Тернопільської області коронавірус лабораторно підтвердили у трьох працівників. Про це повідомляє Офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Facebook.

Повідомляється, що в психоневрологічному інтернаті перебувають 155 підопічних.

"За станом на 5 травня підтверджений діагноз у 3 працівників, четвертий, який був у контакті з хворим інфекційним захворюванням COVID-19, чекає результати тестування", - йдеться в повідомленні.

У закладі намагаються власними силами протидіяти поширенню коронавіруса, зокрема, розроблено план заходів, зшиті маски, щодня заварюють трав'яні чаї, вітамінізують їжу для зміцнення імунітету підопічних.

"Ситуація непроста, оскільки лікар, який здійснює медичний супровід підопічних, знаходиться в ізоляції, консультування і лікування підопічних здійснюється дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Почаївській обласної психоневрологічної лікарні коронавірус підтвердили у двох працівників установи і 26 постояльців.

Крім того, у Кременчуці закрили центральну районну лікарню через спалах COVID-19. У 43 медпрацівників лікарні та членів їх сімей підтвердили зараження вірусом.

Додамо, що в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися 236 медпрацівників. При цьому 89 випадків зараження зафіксували у медиків обласного центру та 147 - у медиків районних установ.