У Почаєві проситимуть про введення НС через зростання випадків COVID-19

Місцева влада Почаєва (Тернопільська область) проситиме уряд ввести надзвичайний стан через критичне зростання випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News Україна.

За словами співрозмовника BBC у місцевій владі, наразі в районі підтверджено 110 випадків коронавірусу. Якщо протягом 5 днів ситуація з коронавірусом не зміниться, то влада буде звертатися до облдержадміністрації з проханням ініціювати процедуру введення режиму надзвичайної ситуації.

Зазначається, що наразі безпосередньо в Почаєві було виявлено близько 80 хворих на коронавірус, тоді як 22 квітня було відомо лише про 43. Вважають, що осередком спалаху коронавірусу в місті є Почаївська лавра, яка, попри заборону, проводила служби на Вербну неділю та Великдень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 21 квітня Почаїв було закрито на карантин через різке зростання захворюваності на коронавірус. В'їзд у місто та виїзд з нього було заборонено. Жителів міста закликали дотримуватися обмежувальних заходів та не виходити на вулицю без потреби. Також на карантин закрили Почаївську лавру.

Крім того, 19 квітня поліція порушила кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Почаївській лаврі у Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області.