RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вблизи Купянска обнаружили еще четыре тела замученных людей (фото)

Фото: Вблизи Купянска обнаружили еще четыре тела замученных людей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели очередную эксгумацию погибших в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В пгт Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали труп 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На теле трупа обнаружены две колото-резаные раны на спине", - говорится в сообщении.

Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

"В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов: 70-летнего мужчину и женщину 40 лет. Их тела эксгумированы", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители заявляют, что были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Четыре трупа направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что правоохранители обнаружили еще три тела замученных лиц в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что в Купянском районе через неделю эксгумировали семь тел погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна в УкраинеКупянск