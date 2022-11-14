Вблизи Купянска обнаружили еще четыре тела замученных людей (фото)

"В пгт Купянск-Узловой правоохранители эксгумировали труп 45-летнего мужчины. По предварительной версии следствия, его замучили российские солдаты во время оккупации. На теле трупа обнаружены две колото-резаные раны на спине", - говорится в сообщении.

Также в населенном пункте эксгумирован труп 37-летнего мужчины, погибшего в результате обстрела российских военных.

"В городе Купянск прокуроры также установили жертв вражеских ракетных ударов: 70-летнего мужчину и женщину 40 лет. Их тела эксгумированы", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители заявляют, что были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Четыре трупа направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.