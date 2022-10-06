Вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин

Правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.

По информации следователей, был проведен осмотр в цехе по производству кирпича в пгт Купянск-Узловой. У металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два трупа мужчин со связанными руками. У двух трупов имеются следы пыток.

"У одного из погибших обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков на шее и грудной клетке, у другого - рана от пулевого ранения на грудной клетке и в паховой зоне", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.