Избиение военного на Гидропарке в Киеве: полиция задержала еще двух подростков

Правоохранители задержали четырех подростков, подозреваемых в избиении военного на Гидропарке в Киеве. Двух из них задержали сразу на месте происшествия, других - на следующий день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Вчера, 18 апреля, полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 17-летние парни.
Сегодня в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны еще двое подозреваемых - это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.
Фото: в Киеве задержали четырех подростков, которых подозревают в избиении военного (t.me/gunpKyiv)
Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Согласно санкции статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Сейчас задержанным подросткам готовят подозрения.
Инцидент с избиением военного произошел в пятницу, 17 апреля, в районе станции метро Гидропарк в Киеве. По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт.
Парни повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.
На месте происшествия полиция задержала двух 17-летних подростков.
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