Избиение военного на Гидропарке в Киеве: полиция задержала еще двух подростков

Правоохранители задержали четырех подростков, подозреваемых в избиении военного на Гидропарке в Киеве. Двух из них задержали сразу на месте происшествия, других - на следующий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Вчера, 18 апреля, полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 17-летние парни.

Сегодня в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны еще двое подозреваемых - это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.

Фото: в Киеве задержали четырех подростков, которых подозревают в избиении военного (t.me/gunpKyiv)

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Согласно санкции статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас задержанным подросткам готовят подозрения.