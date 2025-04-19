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Избиение военного на Гидропарке в Киеве: полиция задержала еще двух подростков

Киев, Суббота 19 апреля 2025 14:46
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Избиение военного на Гидропарке в Киеве: полиция задержала еще двух подростков Фото: в Киеве задержали четырех подозреваемых в избиении военного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали четырех подростков, подозреваемых в избиении военного на Гидропарке в Киеве. Двух из них задержали сразу на месте происшествия, других - на следующий день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Вчера, 18 апреля, полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 17-летние парни.

Сегодня в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны еще двое подозреваемых - это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.

Фото: в Киеве задержали четырех подростков, которых подозревают в избиении военного (t.me/gunpKyiv)

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Согласно санкции статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас задержанным подросткам готовят подозрения.

Нападение на военного в Киеве

Инцидент с избиением военного произошел в пятницу, 17 апреля, в районе станции метро Гидропарк в Киеве. По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт.

Парни повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

На месте происшествия полиция задержала двух 17-летних подростков.

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