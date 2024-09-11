Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант, продолжается служебная проверка

"Дополнительно сообщено о подозрении еще одному лицу по факту хулиганских действий. Поэтому ни одно лицо, виновное в совершении правонарушения, не избежит ответственности", - рассказал он.

Кроме того, Кудыма отметил, что по этому факту назначено служебное расследование, проводимое инспекцией по личному составу в Черкасской области.

"Изъяты все исходные материалы, которые были собраны полицейскими на первой стадии, продолжается проверка. Опрашиваются все лица, принимавшие участие в указанном событии. По результатам будет дана оценка каждому участнику в зависимости от того, как он действовал согласно алгоритму и в зависимости от наличия в их действиях любых нарушений", - отметил правоохранитель, пообещав, что проверку проведут в кратчайшие сроки, а на период служебного расследования руководитель указанного подразделения отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Задержание подозреваемого

Кудыма напомнил, что 11 сентября полиция задержала подозреваемого в избиении ветерана в Смеле.

"Из Смелы он уехал с целью скрываться от органов досудебного расследования. Несмотря на то, что он принимал меры конспирации, его местонахождение было установлено. Он скрывался в одной из гостиниц Черкасской области на достаточно большом расстоянии от города Смела", - рассказал глава областной полиции.

В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия, он допрашивается следователями, после этого по согласованию с прокуратурой будет обращение в суд по поводу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

"На сегодняшний день ему сообщено о подозрении пока по двум статьям, по которым предусмотрено максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие обстоятельства и другие лица, возможно причастные", - резюмировал Кудыма.