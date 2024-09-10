Избиение ветерана в Смеле: нападавшему объявили подозрение

Криминальному авторитету, который избил бывшего военного в городе Смела Черкасской области, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.
Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в городе Смела Черкасской области криминальный авторитет избил бывшего военного. В соцсетях опубликовали видео инцидента и идентифицировали нападающего и пострадавшего.
Накануне драки в одном из автомобилей ехали родители бывшего военнослужащего, а в другом - жители Смелы. Причиной конфликта стало то, что один из водителей создал аварийную ситуацию. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.
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