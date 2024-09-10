Избиение ветерана в Смеле: нападавшему объявили подозрение

"При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.