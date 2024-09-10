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Избиение ветерана в Смеле: нападавшему объявили подозрение

Смела, Черкасская область , Вторник 10 сентября 2024 20:52
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Избиение ветерана в Смеле: нападавшему объявили подозрение Фото: нападавшему на военного в Смеле объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Криминальному авторитету, который избил бывшего военного в городе Смела Черкасской области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно об избиении ветерана в Смеле

Напомним, в городе Смела Черкасской области криминальный авторитет избил бывшего военного. В соцсетях опубликовали видео инцидента и идентифицировали нападающего и пострадавшего.

Накануне драки в одном из автомобилей ехали родители бывшего военнослужащего, а в другом - жители Смелы. Причиной конфликта стало то, что один из водителей создал аварийную ситуацию. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

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Черкасская область Офис Генпрокурора
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