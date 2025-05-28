Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила четырех нападавших

Избиение ветерана войны

Напомним, что 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел Львовской области неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

После избиения мужчина был доставлен в больницу.



РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.

Ранее мы писали, как проверка документов во Львове обернулась нападением на военного и правоохранителя.

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