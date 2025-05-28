Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила четырех нападавших
Полиция разоблачила четырех жителей Нового Роздола, которые, по данным следствия, жестоко избили военнослужащего ТЦК. Двое из них уже получили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
"Полицейские установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. За содеянное подозреваемым грозит наказание - до четырех лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.
Сотрудники полиции установили личности четырех нападавших - ими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.
Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили двум злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - отметили в полиции.
Избиение ветерана войны
Напомним, что 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел Львовской области неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
После избиения мужчина был доставлен в больницу.
РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.
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