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Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила четырех нападавших

Львовская область, Среда 28 мая 2025 21:57
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Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила четырех нападавших Фото: во Львовской области избили ветерана войны (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Карина Левицкая

Полиция разоблачила четырех жителей Нового Роздола, которые, по данным следствия, жестоко избили военнослужащего ТЦК. Двое из них уже получили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

"Полицейские установили злоумышленников, которые избили военнослужащего на Львовщине. За содеянное подозреваемым грозит наказание - до четырех лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Сотрудники полиции установили личности четырех нападавших - ими оказались жители Нового Роздола в возрасте от 29 до 39 лет.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры, уже сообщили двум злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет", - отметили в полиции.

Избиение ветерана войны

Напомним, что 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что накануне в городе Новый Раздел Львовской области неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

После избиения мужчина был доставлен в больницу.

РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.

Ранее мы писали, как проверка документов во Львове обернулась нападением на военного и правоохранителя.

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