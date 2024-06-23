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Избиение ветерана в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Фото: сообщено о подозрении подростку, напавшему на ветерана войны в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Подростку, напавшему на ветерана в Киеве, объявили о подозрении. Он оказался студентом военного колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

Так, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Обстоятельства дела

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, возвращавшегося домой с прогулки с собакой.

На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.

Как выяснилось, 17-летний киевлянин является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Что было до этого

Как сообщалось, в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претенции из-за его прически, полиция уже открыла дело.

Избитым оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр.

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