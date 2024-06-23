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Избиение ветерана в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Киев, Воскресенье 23 июня 2024 10:25
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Избиение ветерана в Киеве: подростку сообщили о подозрении Фото: сообщено о подозрении подростку, напавшему на ветерана войны в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Подростку, напавшему на ветерана в Киеве, объявили о подозрении. Он оказался студентом военного колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

Так, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан либо пробационным надзором на срок до пяти лет, либо ограничением свободы на тот же срок.

Избиение ветерана в Киеве: подростку сообщили о подозрении

Обстоятельства дела

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, возвращавшегося домой с прогулки с собакой.

На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.

Как выяснилось, 17-летний киевлянин является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Что было до этого

Как сообщалось, в Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претенции из-за его прически, полиция уже открыла дело.

Избитым оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр.

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