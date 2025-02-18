"Избиение ТЦК" во время школьного выступления в Киеве: директор рассказала подробности

О чем именно рассказала директор киевской школы

По словам директора образовательного учреждения, после распространения в сети видео с выступлением учеников, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой звонил ей лично.

"Господин министр звонил мне лично. Расспросил, в чем дело, как происходили события. Я ему объяснила, что это была импровизированная сценка, о которой никто из администрации не знал. Так дети решили завершить танец на одном из своих выступлений", - рассказала Тимошенко.

Чиновник сообщил, что по факту происшествия необходимо провести служебное расследование.

"И оно проведено уже. И приняты меры. Педагог-организатор написала заявление на увольнение, поскольку она была организатором этого праздника", - поделилась директор школы.

В то же время она отметила, что это - "очень обидно".

"Потому что госпожа Наталья сама из военной семьи. Из семьи полковника. Работала 10 лет в "Кадетском корпусе". В Сумах, когда началось полномасштабное вторжение, она спасала кадетов. И вот так обидно произошло в школе", - поделилась руководительница учебного заведения.

Тимошенко рассказала, что педагог-организатор "проводила все репетиции".

"Она проводила, собственно говоря, этот праздник. И она говорит, что не знала об этом. А я думаю, что она все-таки знала... Я думаю, что в какой-то степени... Может быть, не все. Возможно не видела, что они готовят именно эту концовку. Как она говорит - у них было три варианта концовки", - рассказала директор.

Она добавила, что имела также разговор с учениками - участниками выступления.

"Они говорят: "Ну, вот, это был танец влюбленных. А потом это символизировало окончание войны. И победу". Ну, так они мне объяснили свое видение", - рассказала Тимошенко.

Несмотря на это она отметила, что "однозначно никто не снимает вину ни с кого".

"Ни с педагога-организатора, ни с заместителя директора. Я не снимаю с себя так же вины. Я - так же отвечаю за все, что происходит в школе. И хочу воспользоваться случаем, чтобы извиниться... абсолютно перед всеми людьми за эту ситуацию. Ужасную ситуацию. Ужасный случай", - отметила руководительница школы.

Она добавила, война коснулась многих людей из школы.

"Многие учителя на войне. Много мужей наших учительниц на войне. Много погибших в наших семьях. И это - недопустимо... Я не знаю, как так случилось. Но случилось. Вину на детей как теперь возлагать? Так они это видели. Так они это изобразили. Это уже произошло", - поделилась женщина.

Тимошенко сообщила также, что на скандальном выступлении не присутствовала.

"Праздник проводился несколько раз - одна и та же программа. Я была на первом празднике... Пересмотрела весь концерт. Ничего подобного, никакой сценки не было... А когда был этот праздник (для 5-7 классов), я проводила свой урок. Я спокойна была, что я все пересмотрела, там все спокойно. И пошла на урок", - пояснила директор.

Тимошенко рассказала также, что в пятницу, 14 февраля (уже после скандального выступления учеников), к ней заходила ее заместитель, и говорила, что "дети хотят изобразить сценку с ТЦК".

"Я сказала: "Боже упаси. Что вы придумали? Даже и не думайте об этом". Ну и все. Я не знала, что эта сценка уже состоялась... Я запретила. На следующем празднике уже этой сценки уже не было... Я об этом знала, что они хотели, но не показали, потому что я запретила. А в понедельник я пришла уже на работу и увидела, что здесь уже мне шлют видео и письма", - вспомнила директор.

В завершение она добавила, что с учениками уже общались представители правоохранительных органов.

По словам директора, дети утверждают, якобы о такой концовке выступления педагог-организатор не знала, поскольку это была их собственная инициатива.

"Эпизод не исчерпан. Еще будут результаты служебного расследования Управления образования. Еще будет разговор в Департаменте образования. Я не знаю, сколько еще разговоров может быть и где они могут быть. С детьми сегодня встречается представитель ТЦК. Придет к нам на встречу, чтобы состоялся этот разговор... Далее, конечно, будет еще много мер принято, и много разговоров с детьми, и много объяснений", - подытожила Тимошенко.