Избиение гражданского под Львовом: работников ТЦК должны арестовать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникации ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"В ближайшее время, я думаю до конца этого дня, будет объявлено подозрение и будет избираться для подозреваемых мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сказала она.

Сафьян сообщила, что гражданский, которого избили, находится на обследовании у врачей. По ее словам, потерпевший родом из Харьковской области, он призывного возраста.

"Как он оказался в ТЦК естественно возникает вопрос. Оказалось, что он был задержан на границе с Польшей, он пытался нелегально пересечь границу. И соответственно был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое нарушение есть административная ответственность. Человек мог просто уплатить штраф", - сказала она.

После этого мужчину направили в ТЦК. Ему предложили пойти туда и стать на учет, потому что он военнообязанный. В самом ТЦК мужчине советовали пройти военно-врачебную комиссию и служить.

"Сейчас следствием установлено, что он отказался. А то, что мы с вами увидели на видео, становится продолжение тех событий. Но это совсем не оправдывает действий работников ТЦК", - добавила Сапьян.

Что этому предшествовало

Вчера в сети распространили видео, на котором видно, что сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Так, военный-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.

Следствием установлено, что фигуранты удерживали мужчину в помещении военкомата с 12 сентября. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел ВЛК.

После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, а правоохранители открыли уголовное производство.

Сегодня правоохранители задержали двух работников Самборского районного ТЦК, причастных к избиению мужчины.

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