Избиение студента в Черновцах: омбудсмен нашел многочисленные нарушения в колледже

По результатам мониторинга и неотложного визита представительницы омбудсмена в Черновицкой области Ирины Исопенко в общежитие и больницу, был установлен ряд серьезных нарушений, в частности:

администрация не сообщила правоохранителям об инциденте

пострадавшему не оказали неотложную медицинскую помощь

родители студента не были проинформированы об избиении

не обеспечен надлежащий контроль за пребыванием посторонних лиц в общежитии

факты нарушений в общежитии не фиксировались должным образом

В день инцидента родственник студента вызвал полицию и подал заявление об избиении. 14 декабря 2024 года правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

По состоянию на 15 декабря пострадавшего госпитализировали в больницу из-за ухудшения здоровья. У парня диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Его состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимое лечение.

Омбудсман подчеркнул, что руководство заведения обязано создавать безопасные условия для обучения и воспитания.

"Непринятие своевременных мер для защиты прав ребенка является грубым нарушением, что будет иметь соответствующие последствия. Такое поведение недопустимо. Взял ситуацию на контроль и направил соответствующие письма в компетентные органы", - отмечает Лубинец.