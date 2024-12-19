Избиение студента в Черновцах: омбудсмен нашел многочисленные нарушения в колледже

В Черновцах двое парней избили студента Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий в общежитии заведения. Представительница омбудсмена посетила место происшествия и обнаружила там ряд серьезных нарушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца.
По результатам мониторинга и неотложного визита представительницы омбудсмена в Черновицкой области Ирины Исопенко в общежитие и больницу, был установлен ряд серьезных нарушений, в частности:
В день инцидента родственник студента вызвал полицию и подал заявление об избиении. 14 декабря 2024 года правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.
По состоянию на 15 декабря пострадавшего госпитализировали в больницу из-за ухудшения здоровья. У парня диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематому глаза и ушиб мягких тканей носа. Его состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимое лечение.
Омбудсман подчеркнул, что руководство заведения обязано создавать безопасные условия для обучения и воспитания.
"Непринятие своевременных мер для защиты прав ребенка является грубым нарушением, что будет иметь соответствующие последствия. Такое поведение недопустимо. Взял ситуацию на контроль и направил соответствующие письма в компетентные органы", - отмечает Лубинец.
Напомним, 14 декабря в Черновцах двое несовершеннолетних парней избили 16-летнего студента Черновицкого профессионального колледжа в общежитии. Нападавшие, вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Один из ребят, в возрасте 14 лет, нанес удары потерпевшему, а старший, 17-летний, снимал избиение на мобильный телефон.
Полиция установила, что студент самостоятельно впустил нападавших через окно общежития. Пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и синяками. Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые экспертизы.
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