Избиение срочника в Житомирской области. ГБР закончило расследование

Правоохранители закончили расследование дела об избиении младшим лейтенантом солдата-срочника в Житомирской области. Офицеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

ГБР отмечает, что командир взвода обвиняется в применении силы в отношении подчиненного, совершенной в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Расследование в отношении младшего лейтенанта, признавшего свою вину, окончено. Обвинительный акт направлен в суд.

Что известно о деле

Напомним, в начале марта в сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата-срочника в учебном центре в Житомирской области.

Позже младший лейтенант объяснил, что якобы проводил "воспитательную беседу" из-за того, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило дело по факту избиения.

Суд в Житомирской области отправил командира взвода под круглосуточный домашний арест.

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