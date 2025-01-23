Избиение школьницы в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Национальная полиция начала уголовное производство по факту избиения школьницы в Оболонском районе столицы. Дело возбуждено по статье "побои и истязания".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
По предварительной информации, девушки позвали на прогулку потерпевшую, а впоследствии между ними начался конфликт. Одна из них вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.
Сейчас правоохранители установили потерпевшую. Также установлены еще двое участниц конфликта - 15-летняя местная жительница, которая наносила удары, и 14-летняя ученица местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон.
По данному факту следователи Оболонского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются мероприятия по установлению третьей участницы преступления.
В последние дни в Украине участились случаи буллинга и фактов насилия между подростками. Большинство случаев были сняты на телефон.
Вечером 23 января правоохранители обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу на спортивной площадке.
Другой факт избиения старшеклассником ребенка меньшего от него по возрасту произошел в Винницкой области.
А на днях в сети обнародовали видео, на котором группа подростков била и унижала 12-летнюю девушку. По данному факту 16 января следователи также открыли уголовное производство.
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