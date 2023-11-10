Избиение работника ТЦК в Житомире: появилась реакция военкомата

"Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОГТЦК", - неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор", - говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что после нападения пострадавший обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное производство.

"Житомирский областной ТЦК и СП будет всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента", - добавили в военкомате.

Что известно о пострадавшем?

Пострадавший работник ТЦК является мобилизованным, который сейчас служит во рту охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП. Он ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения.

Напомним, в Житомире 8 ноября днем мужчина напал на сотрудника ТЦК и СП. Его личность уже установили.

Не первый случай

Скандалы с участием работников военкоматов в последнее время в Украине не редкость. Буквально 10 ноября РБК-Украина писало о том, что работники военкомата во Львове силой затолкали мужчину в микроавтобус. Львовский областной территориальный центр комплектования проведет проверку. Аналогичный случай произошел недавно и в Тернополе.

Кроме того, перед этим во Львовской области разгорелся скандал из-за видео с избиением уклоняющегося сотрудниками Самборского ТЦК. В ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, но позже правоохранители задержали двух работников ТЦК, причастных к избиению мужчины.