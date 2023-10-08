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Избиение мобилизованных в Тернополе. ТЦК проведет служебное расследование

Фото: в Тернополе ТЦК проведет служебное расследование (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Тернопольский областной терцентр комплектации и соцподдержки проведет проверку. Причиной стали видео, где якобы работники военкомата жестоко обращаются с мобилизованными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК и СП в Facebook.

"С целью выяснения всех обстоятельств, которые привели к событиям, выложенным в видео, распространенном в социальных сетях, назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Оценку действий работников военкомата передадут правоохранительным органам.

Что этому предшествовало

Сегодня в сети появилось видео, на котором работники военкомата в Тернополе якобы избивают мобилизованного. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по данному факту.

На инцидент отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал и омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Они призвали провести тщательное расследование.

Также вчера, 7 октября, в сети показали видео, где в Тернополе военные жестоко "пакуют" мужчину в микроавтобус. Местное ТЦК намекнуло на неоднозначность ситуации.

 

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ТернопольТЦКМобилизация в Украине