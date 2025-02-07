Избиение парня на Оболони в Киеве: в полиции рассказали подробности

Правоохранители выяснили, что 19-летний парень, который стал жертвой нападения, познакомился с 15-летней девушкой в интернете и предложил встретиться, не подозревая о ее настоящем возрасте.

"Когда парень прибыл на место встречи, на него внезапно набросилась группа подростков в балаклавах. Злоумышленники жестоко избили парня, в частности нанося удары по голове металлической цепью. Кроме того, один из них завладел мобильным телефоном потерпевшего", - рассказали в полиции.

В течение ночи оперативники совместно с аналитиками криминального анализа и инспекторами ювенальной превенции установили участников, причастных к нападению.

"Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые непосредственно наносили телесные повреждения, а также двое 15-летних девушек, которые снимали преступление на мобильный телефон, и одной из которых потерпевший предлагал встречу. Все они жители разных районов столицы", - отметили правоохранители.

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли телефон потерпевшего, балаклавы и одежду, в которой были нападавшие.

Полицейские сообщили о подозрении четырем участникам избиения парня на Оболони в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Следователи сообщили о подозрении четырем подросткам по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, одному из них дополнительно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.