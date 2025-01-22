Избиение девочки в Белой Церкви. Что известно об инциденте и какое наказание "светит" подросткам

На днях всю Украину облетело видео инцидента в Белой Церкви, на котором несколько подростков бьют и словесно издеваются над 12-летней девушкой. Полиция уже установила фигурантов конфликта, а одного 16-летнего юношу суд даже оставил под стражей до 20 марта.

РБК-Украина рассказывает все, что сейчас известно об инциденте с избиением девочки.

Что известно об избиении девочки и фигурантах конфликта

Группа подростков в Белой Церкви сама сняла на видео собственное преступление. Несколько малолетних парней и девушек унижали 12-летнюю школьницу, толкали ее, били, распыляли в лицо средство, похожее на газ, требовали деньги и угрожали ей.

После инцидента мама девочки обратилась с заявлением в полицию Киевской области. Следователи установили 10 участников конфликта, которым от 12 до 16 лет, и с ними проводят следственные действия.

Парню, которому уже исполнилось 16 лет, объявлено о подозрении. По словам правоохранителей, фигурант и другие несовершеннолетние в местный парк пригласили 12-летнюю потерпевшую, где поиздевались над ней.

"С целью запугивания девушки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физической расправой фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен", - говорится в сообщении полиции.

Также в полиции сообщили, что сейчас проверяют информацию о том, действительно ли причиной конфликта стало принуждение девочки к распространению наркотиков, как это утверждали в сети.

"Пока у органов следствия отсутствует информация относительно конкретного побуждения употребления потерпевшей наркотических средств. Конечно, если такие факты подтвердятся, будет немедленное, беспрекословное, безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства", - заявил руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктор Луговой.

Ранее в сети также распространяли непроверенную информацию, что якобы фигуранты конфликта могут быть детьми чиновников или правоохранителей, но в полиции заявляют, что пока не имеют подтверждения этого.

"Некоторые (родители, - Ред.) воюют в ВСУ, защищают наше государство. Некоторые родители умерли, некоторые работают, а некоторые не работают", - добавил Луговой.

По его словам, ранее эти подростки не попадали в поле зрения сотрудников полиции, на учете они не состоят.

Добавим, что отец потерпевшей, ее брат и двоюродный брат сейчас также в рядах ВСУ.

Из этических соображений, фото и видео с избиением девочки мы не будем публиковать.

Какое наказание грозит подросткам

Одного 16-летнего парня обвиняют по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ему грозит до 12 лет заключения. 22 января Белоцерковский горрайонный суд отправил подозреваемого под стражу до 20 марта. Мама подозреваемого заявила, что будет обжаловать решение суда.

"Будем обжаловать, потому что делают виноватым только одного ребенка. Из него "сделали демона", но это не так", - заявила мама юноши после суда.

Другие участники конфликта не имеют "статуса", поскольку являются малолетними и не могут считаться субъектами совершения уголовного преступления.

В полиции отмечают, что кого-то из участников инцидента могут квалифицировать как свидетеля, а кого-то признать как лицо, совершившее общественно опасное деяние.

"Но это только после того, как будут проведены все следственные действия. Несколько усложняет производство то, что они несовершеннолетние", - подчеркнул Луговой.

В то же время ГУНП в Киевской области ранее сообщало, что против еще трех несовершеннолетних полицейские расследуют уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Эта статья предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Также правоохранители рассматривают возможность привлечения к ответственности родителей подозреваемых за действия своих детей.

16 летнему фигуранту дела вручили подозрение, ему грозит до 12 лет тюрьмы (фото: Facebook/National police)

Где сейчас пострадавшая и как чувствует себя

Несколько общественных организаций предложили психологическую помощь пострадавшей девочке. В то же время ее мама говорит, что ребенок пока эмоционально справляется с этой ситуацией.

"Дочь держится, к расследованию пока претензий нет", - сообщила женщина в комментарии журналистам.

Сейчас девочка уже вернулась в школу. Об этом сообщил ведущий и актер Андрей Бедняков, который вместе с женой боксера Александра Усика Екатериной 21 января встретился с потерпевшей и ее мамой.

"Виделись с девочкой, она молодец. Уже в школе, настроение хорошее", - написал Бедняков в сторис Instagram и призвал ребенка помнить, что добрых людей больше.

Добавим, что на этот инцидент отреагировали тысячи людей. Ряд публичных людей лично призвали полицию немедленно наказать виновных и их родителей.

Сообщение Екатерины Усик о встрече с пострадавшей девочкой (скриншот сторис в Іnstagram)