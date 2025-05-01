Избиение девочки в Белой Церкви: резонансное дело передали в суд

В суд направлено дело об избиении группой подростков 12-летней девочки в Белой Церкви. Инцидент произошел еще в январе 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в январе 2025 года в городе Белая Церковь группа подростков совершали насильственные действия в отношении малолетней потерпевшей и требовали денежные средства", - добавляет Офис генпрокурора.

В суд направлено обвинительное заключение и ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера против подозреваемых.

Избиение девочки в Белой Церкви

В январе текущего года группа подростков в Белой Церкви сняла на видео собственное преступление. На кадрах видно, как малолетние парни и девушки унижали 12-летнюю школьницу, били ее, распыляли в лицо средство, похожее на газ и требовали деньги.

После инцидента мама пострадавшей обратилась в полицию. Правоохранители установили 10 участников конфликта, которым от 12 до 16 лет. Парню, которому уже исполнилось 16 лет - было объявлено о подозрении.

Позже выяснилось, что подозреваемые сами же пригласили 12-летнюю потерпевшую в местный парк, где поиздевались над ней.

"С целью запугивания девушки подозреваемый угрожал и ударил ее по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Одновременно с физической расправой фигурант совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен", - рассказывали в полиции.

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