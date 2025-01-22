Избиение девочки в Белой Церкви. Полиция раскрыла новые подробности дела

Всего установлено десять участников конфликта по делу об избиении девочки в Белой Церкви. Одному из них уже объявлено подозрение .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктора Лугового во время брифинга .

Установлены участники конфликта

"Мы установили 10 участников конфликта. Все их анкетные данные установлены. Личности идентифицированы. И с ними проводятся следственные, процессуальные действия", - заявил Луговой.

Он добавил, что участникам конфликта от 12 до 16 лет. В то же время дети не являются субъектами совершения уголовного преступления. Одному из них, кому уже есть 16 лет - объявлено о подозрении. Сейчас в Белоцерковском горрайонном суде происходит рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие же дети на данный момент статуса не имеют и являются участниками событий до тех пор, пока не завершатся все необходимые следственные процессуальные действия.

"Возможно, кому-то - свидетель. Возможно, кому-то - лицо, совершившее общественно опасное деяние... Но это только после того, как будут проведены все следственные действия. Несколько усложняет производство то, что они несовершеннолетние", - пояснил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области.

16-летнему юноше, которому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) грозит до 12 лет тюрьмы.

Дети чиновников и правоохранителей?

По словам Лугового, сейчас в сети распространяется информация о том, что родители детей могут быть чиновниками или правоохранителями, однако, в настоящее время у органов досудебного следствия отсутствует какая-либо информация об этом.

"Да, некоторые воюют в ВСУ, защищают наше государство. Некоторые родители умерли, некоторые работают, а некоторые не работают", - добавил он.

Установление мотивов

Как пояснил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области, сейчас следствие устанавливает мотивы совершения уголовного преступления. Отвечая на вопрос, действительно ли причиной конфликта якобы было распространение наркотиков, Луговой ответил, что указанные факты еще проверяются.

"Но в настоящее время у органов следствия отсутствует информация относительно конкретного побуждения употребления потерпевшей наркотических средств. Конечно, если такие факты подтвердятся, будет немедленное, беспрекословное, безальтернативное реагирование в рамках действующего законодательства", - отметил он.

Избиение девочки в Белой Церкви

Недавно в сети начали распространятся видео, на котором подростки, среди которых были и девушки, унижали девушку и били ее. В частности, на одной из записей можно было услышать угрозы. Уже 20 января Офис генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства. Позже стало известно об объявлении подозрения одному из подростков.