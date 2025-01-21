Избиение девочки в Белой Церкви. Полиция установила уже 10 участников инцидента

Полиция установила десять участников избиения школьницы в Белой Церкви. Также правоохранители считают, что инцидент произошел из-за конфликта между подростками
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василия Богдана.
"Конфликт между участниками возник из-за слухов различного характера, которые потерпевшая, якобы распространяла о нескольких участников события и возможного повреждения ею входной двери в помещение, где проживает одна из участниц. За починку которых именно и требовали у девочки деньги. К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом через совершение правонарушений", - рассказал Богдан.
По его словам, полицией было установлено 10 участников данного события в возрасте от 10 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую для выяснения отношений, где в отношении нее были совершены противоправные действия.
В частности, с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик. Он также осуществлял на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.
Следователями сообщено о подозрении указанному юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения. Также были переквалифицированы действия всех участников преступления и сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения пыток.
На днях в сети появилось видео на котором группа подростков унижали девушку и били. В частности на одной из записей можно было услышать угрозы. Инцидент произошел в Белой Церкви.
Вчера Офис генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства и установлении всех обстоятельств происшествия. А сегодня одному из подростков, который фигурирует среди других участников избиения 12-летней девочки в Белой Церкви, сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств.
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