Избиение девочки в Белой Церкви. Полиция установила уже 10 участников инцидента

"Конфликт между участниками возник из-за слухов различного характера, которые потерпевшая, якобы распространяла о нескольких участников события и возможного повреждения ею входной двери в помещение, где проживает одна из участниц. За починку которых именно и требовали у девочки деньги. К сожалению, подростки решили выяснить отношения именно таким образом через совершение правонарушений", - рассказал Богдан.

По его словам, полицией было установлено 10 участников данного события в возрасте от 10 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую для выяснения отношений, где в отношении нее были совершены противоправные действия.

В частности, с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик. Он также осуществлял на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Следователями сообщено о подозрении указанному юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения. Также были переквалифицированы действия всех участников преступления и сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения пыток.

Избиение девочки в Белой Церкви

На днях в сети появилось видео на котором группа подростков унижали девушку и били. В частности на одной из записей можно было услышать угрозы. Инцидент произошел в Белой Церкви.